Zagraj dla Jasia

Jasio ma 3 miesiące. Nie połyka samodzielnie i jest karmiony sondą.. Cierpi na porażenie nerwu gardłowego. Potrzebuje pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Aby mu pomóc, można wziąć udział w charytatywnym turnieju w Counter Strike'a i League of Legends.

Turniej w Counter Strike lub League of Legens to koljna inicjatywa Lepszego Elbląga. Tym razem celem jest zebranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację trzymiesięcznego Jasia, który cierpi na porażenie nerwu gardłowego.

Szczegóły:

Sobota, 12 grudnia, godzina 10, rywalizacja online

Cegiełka na leczenie Jasia: 50 zł/drużyna

Szczegóły i zapisy: www.lepszyelblag.pl



Dwie gry do wyboru, wybieramy w momencie zgłoszenia. Zapraszamy drużyny 5-osobowe. W Counter-Strike i League of Legends będziemy rywalizowali w sytemie play-off. Dokonamy losowania par, zwycięzca przechodzi dalej, przegrany odpada. Najlepsze ekipy drogą pocztową otrzymają pamiątkowe dyplomy.



W razie pytań prosimy dzwonić do koordynatorów:

Counter Strike – Filip tel. 691 221 112

League of Legends - Szymon tel. 576293943

Pieniądze za cegiełki należy przelewać na poniższe konto:

81 1240 1226 1111 0010 9267 9800

Lepszy Elbląg

al. Grunwaldzka 5/70

82-300 Elbląg

w tytule prosimy wpisać: „dla Jasia"



Jeżeli ktoś nie chce grać, a pragnie wspomóc akcję, może dokonać przelewu dowolnej kwoty na powyższe konto. Wszystkie środki zostaną przekazane na leczenie Jasia.