Zakaz przywozu samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji

Od niedzieli 17 września br. będzie obowiązywał zakaz przywozu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji.

Od 17 września 2023 r. zakazany jest zakup, przywóz lub przekazywanie do Unii Europejskiej, bezpośrednio lub pośrednio, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 10 osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (z nadwoziem typu kombi) oraz samochodami wyścigowymi jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji. O pochodzeniu samochodu z Rosji świadczy fakt zarejestrowania go w tym państwie. Powyższy zakaz wynika z rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014z późn. zm.).

Pojazdy zarejestrowane w Rosji, wyposażone w rosyjskie tablice rejestracyjne, które od niedzieli pojawią się na polskich przejściach granicznych, będą cofane z powrotem do państwa spoza UE, z którego przyjechały, niezależnie czy będzie to Rosja czy też inny kraj. Działania takie będą prowadzone nawet jeśli kierowca auta nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej.