Zakupy dla starszej grupy. Młodzież przychodzi z pomocą seniorom

Poprzez akcję "Zakupy dla starszej grupy" młodzież chce wesprzeć seniorów, w szczególności samotnych, którzy są obecnie w najtrudniejszej sytuacji. - Przyszedł czas, w którym musimy pokazać jaka siła drzemie w nas ludziach młodych - piszą na społecznościowej stronie wydarzenia.

W ostatnich dniach dużo piszemy o tym, że w czasie zagrożenia epidemicznego powinno się w miarę możliwości zostać w domach. Jednak nawet w tym wyjątkowym czasie zachodzi konieczność, by opuścić cztery ściany, choćby w celu zrobienia zakupów. W tej szczególnie trudnej dla seniorów sytuacji przychodzi z pomocą inicjatywa „Zakupy dla starszej grupy”.

- Na pomysł rozpropagowania akcji w mediach społecznościowych wpadliśmy z kolegami, proponując pomoc naszym starszym sąsiadom. Jak wiemy, osoby starsze są szczególnie zagrożone zachorowaniem na koronawirusa, więc z miłą chęcią pomożemy i zadbamy o bezpieczeństwo naszych seniorów - mówi elblążanin Michał Krakowiak, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jeden z inicjatorów akcji.

Należy pamiętać, że nawet nie będąc w grupach największego ryzyka, możemy przyczynić się do zarażenia innych. Stąd nieustannie ponawiane zachęty, by młodzi ludzie zwolnieni z zajęć lekcyjnych nie wystawiali się niepotrzebnie na zagrożenie.

Są tego świadomi także organizatorzy „Zakupów dla starszej grupy”, co mocno podkreśla Michał Krakowiak.

- Akcja polega na zachęceniu, zmotywowaniu osób młodszych do zaoferowania swojej pomocy starszym sąsiadom w zrobieniu zakupów. My napisaliśmy kartkę z taką informacją i wywiesiliśmy ją na drzwiach wejściowych naszej klatki, można ją zobaczyć na stronie naszego wydarzenia. Przypominamy jednak, aby zachować szczególną ostrożność w kontakcie ze starszymi osobami. Apelujemy, by kontaktować się z nimi poprzez rozmowę telefoniczną, aby jak najbardziej zminimalizować zagrożenie. Ważne jest także zachowanie szczególnej ostrożności w czasie robienia i przekazywania zakupów, o tym wszystkim informujemy na facebookowej stronie naszego wydarzenia – podkreśla Michał Krakowiak.

Strona akcji "Zakupy dla starszej grupy"

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, seniorzy jeżeli to możliwe, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Są oni grupą najbardziej narażoną na zarażenie koronawirusem.