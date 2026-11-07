Żałoba narodowa po ataku w Krakowie

7 listopada w Krakowie doszło do dramatycznych zdarzeń, zamachowiec Michał O. zabił sześć osób, kilkanaście ranił. Prezydent Karol Nawrocki uruchomił procedury dotyczące wprowadzenia żałoby narodowej 8 i 9 listopada.

Do tragedii doszło w sobotę około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Mężczyzna wjechał samochodem na rynek, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób - cztery kobiety i dwóch mężczyzn, 16 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W sobotni wieczór premier Donald Tusk poinformował również, że w domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono kolejne ofiary - dwie kobiety i mężczyznę.

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie odniósł się prezydent Elbląga Michał Missan:

- W obliczu dramatycznych wydarzeń w Krakowie nie możemy pozostać obojętni na cierpienie ofiar i ich bliskich. Społeczeństwo budowane na podziałach, wzajemnej niechęci i podsycanej nienawiści prędzej czy później ponosi bolesne konsekwencje, dlatego tak ważne jest, byśmy zamiast murów budowali mosty porozumienia. Jako wspólnota musimy odpowiedzieć solidarnością, spokojem i dialogiem, bo tylko wzajemny szacunek pozwala budować bezpieczną przyszłość. Wyrazy współczucia dla rodzin ofiar i ogromny szacunek dla bohaterskiej postawy policjantów.

- Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada - informuje rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Żałoba narodowa oznacza m.in.: opuszczenie do połowy masztów flag państwowych na budynkach publicznych, rezygnację z imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.