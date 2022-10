Zamek krzyżacki w Ostródzie (Na spacer z portEl.pl, odc. 22)

Narzędzia tortur na wystawie w zamku w Ostródzie (fot. Aleksandra Niziołek)

Zapraszam na spacer po kolejnym gotyckim zamku, tym razem do Ostródy. Jego lokalizacja jest nie przypadkowa. Kiedyś uchodząca do jeziora rzeka Drwęca tworzyła tu naturalną wyspę, co samo w sobie stanowiło dodatkowe zabezpieczenie przed obcymi wojskami. Zobacz zdjęcia.

Historia zamku w pigułce Zamek w Ostródzie został wzniesiony po 1270 roku. Już w połowie XIV wieku rozpoczęła się jego rozbudowa, a stosowane wcześniej drewno zastąpiła czerwona cegła. Uzyskanie przywileju miejskiego przez Ostródę przyczyniło się nie tylko do większego zaludnienia tego terenu, zamek również zyskał na znaczeniu. To właśnie tu mieściła się jednostka administracyjna państwa zakonnego i Ostródzie podlegały inne warownie - w Olsztynku, Nidzicy czy Iławie. Sama budowla została wzniesiona na planie kwadratu, każde ze skrzydeł posiadał swoją bramę wjazdową, a od zachodu znajdował się most zwodzony. W zamku znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, mieszkalne, kaplica, pokoje gościnne. Składowano tu rezerwy zboża. Najwyższa kondygnacja miała funkcję obronną. Wokół zamku znajdowały się też dodatkowe zabudowania - młyn, browar, stajnie, kuźnia. W wyniku licznych konfliktów zamek wielokrotnie ulegał uszkodzeniom. Najpoważniejsze zniszczenia przyniósł jednak pożar z 1788 roku, który zniszczył całe miasto. Zwiedzanie Do zwiedzania są wystawy stałe i czasowe. Znajdują się tu informacje o historii obiektu, ale także o znanych postaciach, które tu mieszkały. Wśród nich jest choćby książę śląski Jan Chrystian, który zarządzał starostwem ostródzkim. Spora wystawa dotyczy Napoleona, który w 1807 roku rezydował na zamku. Odkrycia z regionu W zamku można zobaczyć liczną kolekcję denarów, niektóre zachowane w bardzo dobrym stanie. Co ciekawe, zostały one znalezione w latach 2016-2018. W 2017 roku na terenie gminy Susz dokonano też odkrycia kilku przedmiotów (m.in napierśnik, bransoleta), których pochodzą jeszcze z epoki brązu. Wystawy czasowe Pierwsza z nich to ekspozycja dotycząca odkrywania wysp, opowiadająca o czasach monarchii wczesnopiastowskiej. Na zdjęciach można zobaczyć ślady po umocnieniach brzegów, pomostach czy miejscach, które sugerują osadnictwo na tym terenie. Druga z wystaw - Młot na czarownice - jest ulokowana w piwnicach zamkowych. Tu znajduje się pokaźna kolekcja masek, które były zakładane przez mieszkańców jako kara za występki. Kształt masek, ich waga były zależne od skali przewinienia, ale także statusu społecznego. Zwiedzanie nie zajmuje więcej niż godzinę. Jest tu o wiele mniej do zobaczenia niż w przypadku poprzednich zamków, o których pisałam. Jednak warto je obejrzeć, choćby dla wyeksponowanych narzędzi tortur. Aleksandra Niziołek “Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami. Zapraszamy też do śledzenia bloga pani Aleksandry http://poprostutuiteraz.pl/

