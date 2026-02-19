Zarezerwuj wizytę w ZUS

Aby szybko i spokojnie załatwić sprawę w ZUS warto wcześniej zarezerwować wizytę i przyjść na konkretną godzinę. Z tego rozwiązania klienci korzystają już od ponad dziesięciu lat, coraz częściej decydując się na umówioną wizytę zamiast czekania w kolejce. ZUS zachęca również do załatwiania spraw online.

Od stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozszerzył system rezerwacji wizyt.

- Chcemy, aby umawianie wizyt z wyprzedzeniem było naturalnym wyborem klientów. Dzięki temu każdy może sam wybrać oddział, termin spotkania i lepiej zaplanować swój dzień. To oszczędność czasu i pewność, że danego dnia, o konkretniej godzinie klient zostanie obsłużony przez eksperta ZUS, bo tacy klienci z rezerwacji wizyt są obsługiwani poza kolejką, zgodnie z wybraną godziną spotkania – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Jakie korzyści dla klienta?

- Dziś umawianie wizyt to standard w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Umawiamy spotkanie w magistracie, czy starostwie powiatowym aby zarejestrować samochód, umawiamy się do lekarza w przychodni, rezerwujemy termin do fryzjera, czy też w warsztacie samochodowym. W ZUS rezerwację wizyt mamy już od 10 lat, a od początku tego roku poszerzyliśmy ten system i promujemy tę usługę we wszystkich naszych placówkach. Klienci, którzy rezerwują wizytę, podkreślają, że oszczędzają czas i nie muszą czekać w zatłoczonych miejscach. Dla wielu osób, zwłaszcza starszych lub ze szczególnymi potrzebami, stanie w kolejce bywa uciążliwe. Tam, gdzie rezerwacje były promowane pilotażowo, szybko stały się naturalnym wyborem klientów – wyjaśnia rzeczniczka.

Korzyści z rezerwacji wizyt:

• spersonalizowana obsługa – doradca może się przygotować do obsługi klienta i ma dla niego czas;

• możliwość ustalenia dogodnego terminu wizyty;

• przewidywalny czas oczekiwania na obsługę;

• jasne informacje o terminie i miejscu wizyty.

Jak można się umówić na wizytę w placówce w ZUS

Na wizytę stacjonarną w ZUS można umówić się na kilka sposobów. Rezerwacji można dokonać przez własny profil na PUE/eZUS, telefonicznie lub bezpośrednio w placówce, na przykład na stanowisku informacji ogólnej, w dzienniku podawczym.

Telefony do rezerwacji wizyt w oddziałach ZUS w województwie warmińsko-mazurskim:

Oddział Numer telefonu do rezerwacji wizyt w ZUS Elbląg 55 641 93 72 Olsztyn 89 741 50 08

- Rezerwowanie wizyt w placówkach w żaden sposób nie ogranicza dostępu klientów do usług ZUS. Osoba, która nie umówiła się wcześniej na wizytę, zawsze uzyska pomoc, ale musi się liczyć z tym, że będzie czekać na obsługę, zawsze też może wybrać wizytę w innym terminie – dodaje Anna Grabowska.

Kontakt z ZUS także online

Nie każda sprawa wymaga wizyty w placówce. Wiele można załatwić zdalnie, korzystając z portalu eZUS, aplikacji mZUS, infolinii lub e-wizyty, czyli rozmowy online ze specjalistą ZUS.

E-wizytę można łatwo zarezerwować na stronie www.zus.pl, w aplikacji mZUS albo w aplikacji mObywatel. A jeśli potrzebny jest osobisty kontakt, ZUS zaprasza do placówek i zachęca do wcześniejszego umówienia wizyty.