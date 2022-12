Zatrucie czadem na Grottgera

(fot. archiwum portEl.pl)

W sobotę (31 grudnia) około godziny 10 elbląscy strażacy otrzymali wezwanie do pomocy w otwarciu drzwi do łazienki. W środku znajdował się nieprzytomny mężczyzna zatruty tlenkiem węgla. Na szczęście udało się go uratować.

Do zdarzenia doszło w Elblągu przy ulicy Grottgera. Straż wezwała matka poszkodowanego, która nie była w stanie dostać się do zamkniętej łazienki, w której przebywał jej syn. Po przybyciu na miejsce strażacy otworzyli drzwi. W środku zastali nieprzytomnego mężczyznę. Stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu wynosiło 170 ppm. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Po przejęciu mężczyzny przez medyków udało się przywrócić mu przytomność, a następnie przewieziono go do szpitala na dalsze badania. W okresie grzewczym zwiększa sie ilość przypadków zatruć tlenkiem węgla. Powodem najczęściej są nieszczelne lub wadliwe piece węglowe i gazowe. Najczęstszymi objawami zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, ale także nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i orientacji, osłabienie, znużenie, przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości czy drgawki. Według informacji uzyskanych od straży pożarnej, coroczne apele o stosowanie czujników tlenku węgla i regularne przeglądy urządzeń grzewczych przynoszą założone efekty. Liczba interwencji strażaków jest mniejsza niż w ubiegłych latach. Mimo wszystko warto przypominać o zagrożeniu, jakim jest tlenek węgla. Stosowanie czujników i dbanie o dobry stan pieców to skuteczny sposób na uratowanie życia swojego i naszych bliskich.

msob