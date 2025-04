Zatrudnię...

- Sytuacja na elbląskim rynku pracy od dwóch lat niewiele się zmienia. Od marca kolejnego roku notujemy spadek bezrobocia, którego wysokość utrzymuje się praktycznie do końca roku. Okres od grudnia do lutego to miesiące, kiedy kończą się umowy czasowe – mówiła Iwona Radej, dyrektor elbląskiego Powiatowego Urzędu Pracy. - W lutym stopa bezrobocia wyniosła 7,2 proc. Zakładam, że od marca będzie się ona systematycznie zmniejszać Tym bardziej, że Urząd Pracy dysponuje dużymi środkami przeznaczonymi na aktywizację lokalnego rynku pracy.