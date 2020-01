Zatrzymali podejrzanego o kradzieże alkoholu w marketach

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 37-latka, któremu śledczy zarzucają kradzieże sklepowe alkoholu w marketach. Mężczyzna jest również podejrzany o kradzież rozbójniczą, której dopuścił się wobec ekspedientki. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

37-latek został zatrzymany 13 stycznia br. na terenie Elbląga. W środę (15.01.2020) sąd podjął decyzję żeby umieścić go w areszcie. Jest podejrzany o kradzieże alkoholu z sieci marketów na terenie Elbląga oraz kradzieże kosmetyków w jednej z drogerii w Tczewie. Wszystkie przestępstwa miały miejsce w listopadzie oraz w grudniu 2019 r. W trakcie jednej z kradzieży alkoholu dopuścił się przemocy na ekspedientce sklepu, która przyłapała go na przestępstwie. Na szczęście nie odniosła obrażeń. Podejrzany 37-latek przyznał się ale odmówił składania wyjaśnień. Był wcześniej karany za groźby i przestępstwa narkotykowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.