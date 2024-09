Zawracał i zderzył się z tramwajem

fot. Mikołaj Sobczak

We wtorek (24 września) doszło do zderzenia auta osobowego z tramwajem. Kierowca samochodu trafił do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Z informacji otrzymanych od policji wynika, że sprawcą zdarzenia jest kierujący osobową hondą 73-latek. Mężczyzna, wykonując manewr zawracania na ul. płk. Dąbka (pomiędzy ul. Pionierską i al. Piłsudskiego) nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdzającemu w stronę centrum tramwajowi linii nr 5.Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego kierujący hondą został zakleszczony w środku auta. Po uwolnieniu mężczyzny przez służby, został on przewieziony do szpitala. Policja wyjaśnia szczegóły zdarzenia. Możliwe, że 73-latkowi zostanie odebrane prawo jazdy. Na miejscu wypadku pracowała policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. fot. KMP Elbląg

msob