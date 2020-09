Zbadaj serce w szpitalu

W sobotę (26 września) w godzinach 8 - 14 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (hol główny) odbędzie się akcja profilaktyczna poświęcona Światowemu Dniu Serca. Każdy kto przyjdzie będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz edukacji zdrowotnej.

Światowy Dzień Serca to przede wszystkim edukacja na temat profilaktyki chorób serca. W programie zaplanowano bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego oraz określenie BMI.

Jak dbać o serce?

Aby utrzymać swoje serce w dobrej kondycji należy unikać palenia tytoniu, tłustych potraw, spożywania w nadmiarze alkoholu oraz dbać o aktywność fizyczną. Pamiętajmy, że dla serca ważny jest systematyczny trening, ponieważ wzmacnia on sieć naczyń krwionośnych w organizmie, dzięki czemu więcej bogatej w tlen krwi może do niego dotrzeć. Regularnymi ćwiczeniami można nie tylko wzmocnić serce, ale przede wszystkim obniżyć poziom złego cholesterolu i cukru we krwi oraz zmniejszyć ciśnienie tętnicze.

Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca obchodzone są co roku w wielu miastach na całym świecie. W latach ubiegłych zorganizowane zostały punkty medyczne, gdzie można było bezpłatnie zmierzyć i oznaczyć m.in.: wysokość ciśnienia tętniczego, wagę ciała oraz BMI, poziom cukru i cholesterolu we krwi, a także skonsultować swoje wyniki ze specjalistami.

W tym roku z uwagi na panującą pandemię możemy przeprowadzić akcję w ograniczonym zakresie. Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego w postaci noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rak przy wejściu do szpitala.