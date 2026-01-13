Zbiornik na roztopy

- Przy ul. Okólnik powstaje jakiś zbiornik. Czy możecie dowiedzieć się o szczegóły? – zadzwonił do nas jeden z Czytelników. Oto co ustaliliśmy.

Od co najmniej kilku dni na polu przy ul. Okólnik pracują koparki. Jak się okazuje, w tym miejscu istnieje zbiornik retencyjny, który wymaga oczyszczenia .