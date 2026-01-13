Zbiornik na roztopy
- Przy ul. Okólnik powstaje jakiś zbiornik. Czy możecie dowiedzieć się o szczegóły? – zadzwonił do nas jeden z Czytelników. Oto co ustaliliśmy.
Od co najmniej kilku dni na polu przy ul. Okólnik pracują koparki. Jak się okazuje, w tym miejscu istnieje zbiornik retencyjny, który wymaga oczyszczenia .
- W celu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych została opracowana "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych terenu zlewni ul. Okólnik w Elblągu". Koncepcja m.in. przewiduje oczyszczenie istniejącego zbiornika zlokalizowanego na terenie działki nr 99/3 obręb 20 w Elblągu. Aktualnie na zlecenie Gminy Miasto Elbląg prowadzone są prace utrzymaniowe istniejącego zbiornika polegające na jego oczyszczeniu i odmuleniu, celem zbierania wód opadowych z fragmentu ulicy Okólnik – informuje w odpowiedzi nasze pytania Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.