UWAGA!

----

Zbiornik na roztopy

 Elbląg, Zbiornik na roztopy
(fot. RG)

- Przy ul. Okólnik powstaje jakiś zbiornik. Czy możecie dowiedzieć się o szczegóły? – zadzwonił do nas jeden z Czytelników. Oto co ustaliliśmy.

Od co najmniej kilku dni na polu przy ul. Okólnik pracują koparki. Jak się okazuje, w tym miejscu istnieje zbiornik retencyjny, który wymaga oczyszczenia .

- W celu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych została opracowana "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych terenu zlewni ul. Okólnik w Elblągu". Koncepcja m.in. przewiduje oczyszczenie istniejącego zbiornika zlokalizowanego na terenie działki nr 99/3 obręb 20 w Elblągu. Aktualnie na zlecenie Gminy Miasto Elbląg prowadzone są prace utrzymaniowe istniejącego zbiornika polegające na jego oczyszczeniu i odmuleniu, celem zbierania wód opadowych z fragmentu ulicy Okólnik – informuje w odpowiedzi nasze pytania Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 