Zdalny psycholog dla ucznia

Elbląskie szkoły, przedszkola i żłobki z nowym wsparciem dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Szybka, bezpłatna i w pełni anonimowa pomoc certyfikowanego psychologa bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach. To kolejny ważny krok miasta w stronę zadbania o zdrowie psychiczne mieszkańców oraz ich codzienny komfort i poczucie bezpieczeństwa.

We wszystkich miejskich szkołach, przedszkolach i żłobkach w Elblągu ruszył program „Zdalny Psycholog”. Dzięki niemu uczniowie, rodzice oraz nauczyciele zyskują natychmiastowy dostęp do profesjonalnego wsparcia przez telefon, czat lub wideo. Codzienne wyzwania, stres szkolny, trudności w relacjach czy nagły kryzys emocjonalny nie muszą już czekać na odległy termin wizyty w gabinecie. W ramach porozumienia zawartego między Gminą Miasto Elbląg a Fundacją „Wspólnie dla sprawy”, w miejskich placówkach edukacyjnych wdrażany jest nowoczesny system wsparcia Welbefi „Zdalny Psycholog”. Rozwiązanie to gwarantuje mieszkańcom pomoc od ręki i bez zbędnych barier. Konsultacje są całkowicie bezpłatne i anonimowe, a skorzystać z nich można w bezpiecznych, komfortowych warunkach własnego domu, wybierając najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu: rozmowę telefoniczną, czat tekstowy lub spotkanie wideo. Certyfikowani specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w szerokich godzinach, od 8:00 do 20:00, co pozwala dopasować rozmowę do planu zajęć i obowiązków zawodowych. Użytkownicy mogą skorzystać zarówno z natychmiastowej konsultacji w nagłej potrzebie, jak i wcześniej zarezerwować konkretny termin. Program powstał z myślą o całej społeczności szkolnej. Wsparcie otrzymają najmłodsze dzieci, uczniowie i młodzież, ale także rodzice oraz opiekunowie szukający wskazówek wychowawczych, jak również nauczyciele. Aby połączyć się ze specjalistą, wystarczy jedno kliknięcie. Każda elbląska szkoła, przedszkole oraz żłobek zostanie wyposażona w specjalne narzędzie online (widżet). Głównym celem projektu jest realne wzmocnienie bezpieczeństwa psychologicznego młodych elblążan oraz budowanie wiedzy na temat dbania o zdrowie psychiczne. Program ma charakter pilotażowy i potrwa do 28 lutego 2027 roku. W tym czasie zapewni mieszkańcom szybką pomoc w sytuacjach kryzysowych, a miastu pozwoli dokładnie zbadać potrzeby lokalnej społeczności oraz ocenić skuteczność i jakość takiej formy wsparcia. Szczegółowe instrukcje dotyczące działania programu oraz sposobu korzystania z widżetu każda placówka oświatowa opublikuje na swojej stronie internetowej oraz przekaże bezpośrednio rodzicom i uczniom.