Zderzenie dostawczego fiata z osobowym fordem, kierowca fiata stracił prawo jazdy

Dziś (7 grudnia) po godz. 15 na skrzyżowaniu ul. Obrońców Pokoju z ul. Robotniczą doszło do zderzenia dostawczego fiata z osobowym fordem, w efekcie auto dostawcze przewróciło się na bok. Na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 20-letniemu kierowcy dostawczego fiata za rażące naruszenie przepisów. Ul. Obrońców Pokoju jest nieprzejezdna. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów 20-letni kierowca dostawczego fiata jechał ul. Obrońców Pokoju w kierunku ul. Płk. Dąbka. Na skrzyżowaniu z ul. Robotniczą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 46-letniej kobiecie kierującej fordem focusem, która uderzyła w bok fiata. W efekcie zderzenia auto dostawcze przewróciło się na bok. Na szczęście nikt z uczestników nie został ranny. Oboje kierowców było trzeźwych.

20-latek kierujący dostawczym fiatem nie zatrzymał się przed znakiem stop, wymusił pierwszeństwo przejazdu, z relacji świadka zdarzenia jechał z nadmierną prędkością, co w efekcie doprowadziło do kolizji. Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy. Sprawa o ukaranie mężczyzny trafi do sądu.

Ul. Obrońców Pokoju od ponad godziny jest nieprzejezdna.