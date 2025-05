Zderzenie na Modrzewinie

29 maja około godz. 23 Komenda Miejska Policji w Elblągu poinformowała o utrudnieniach w ruchu na ul. Dąbka w kierunku ul. Kwiatkowskiego. Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, VW Bory i VW Passata. Zobacz zdjęcia.

Na miejsce zdarzenia udała się straż pożarna, policja oraz z dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego.

- 20-letni kierujący Volkswagenem Bora jechał ul. Kwiatkowskiego w kierunku Jana Pawła II. Nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 31-latkowi, który poruszał się Volkswagenem Passatem w kierunku ul. płk. Dąbka. Doszło do zdarzenia drogowego. Młody kierujący został zabrany do szpitala w celu dalszych badań i ustalenia obrażeń. Obaj mężczyźni byli trzeźwi - relacjonował pracujący na miejscu zdarzenia policjant.