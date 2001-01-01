Zderzenie na skrzyżowaniu

Dziś (3 października) na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Sadową doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jeden z kierowców został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 8:30. Z informacji od policjantów wynika, że kierujący dostawczym peugeotem jechał al. Grunwaldzką w kierunku ronda. 19-latek wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, twierdząc że oślepiło go słońce.

Z ul. Sadowej, przy zielonym świetle, w lewo w al. Grunwaldzką skręcała osobowa toyota. Doszło do zderzenia, toyota wylądowała na słupie energetycznym. 50-letni kierujący toyotą pojechał do szpitala na badania. Obaj mężczyźni byli trzeźwi.

Sprawca najprawdopodobniej zostanie ukarany mandatem i punktami karnymi. Na miejscu występowały niewielkie utrudnienia w ruchu.