UWAGA!

----

Zderzenie na skrzyżowaniu

 Elbląg, Zderzenie na skrzyżowaniu
fot. Anna Dembińska

Dziś (3 października) na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z ul. Sadową doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jeden z kierowców został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 8:30. Z informacji od policjantów wynika, że kierujący dostawczym peugeotem jechał al. Grunwaldzką w kierunku ronda. 19-latek wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, twierdząc że oślepiło go słońce.

Z ul. Sadowej, przy zielonym świetle, w lewo w al. Grunwaldzką skręcała osobowa toyota. Doszło do zderzenia, toyota wylądowała na słupie energetycznym. 50-letni kierujący toyotą pojechał do szpitala na badania. Obaj mężczyźni byli trzeźwi.

Sprawca najprawdopodobniej zostanie ukarany mandatem i punktami karnymi. Na miejscu występowały niewielkie utrudnienia w ruchu.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Zderzenie na skrzyżowaniu
Zderzenie na skrzyżowaniu
Zderzenie na skrzyżowaniu
Zderzenie na skrzyżowaniu

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Jak nie widzi się "światła", to znaczy, że można wjeżdżać na oślep? Co za de. il.
  • Kierowcy tych hybryd przeważnie jeżdzą jak niemoty.
  • Wiele winy ponoszą "nauczyciele szkółek jazdy". Wielu tych nauczycieli są w wieku kursantów, bez większego doświadczenia. Popatrzcie jak jeżdżą na Lotniczej - zgroza. Wielu kursantów nie ma wrodzonych predyspozycji, aby być kierowcą. Na początek na polu niech się nauczą czynności manualnych z prowadzeniem pojazdu, a nie wrzucać ich na ulice. Ale pieniądz się liczy, więc będzie gorzej.
  • Tak napewno... oślepiło go słońce leciał na cwaniaka na czerwonym i tyle... a rząd chce zrobic prawojazdy od 17 lat... bedzie sie dzialo
  • Te auto chyba koło 7:00 rano jechało przez wiadukt i nie ustępowało pieszym na przejściu, ale to chyba
  • 19 lat to max samochód o pojemności 1litra (np. Yaris, Corsa), jazda dostawczakiem to tak od 25lat powinna byc, tiry to w ogóle od 30 lat, przecież to za duża odpowiedzialność dla takiego dzieciaka jazda tak dużym samochodem
  • Z skrzyżowania z Sadowej dojechał aż do tego słupa??? jakim cudem?? po chodniku?? Patrząc na ustawienie auta to chyba przeleciał
  • Pisowcy są wszędzie
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Ideologia pisizmu(2025-10-03)
  • Ładna toyota, szkoda ja bym gówniarza finansowo pociągnął to na pewno następnym razem słońce by już go nie oślepiło
  • @weteran - idąc tym tokiem myślenia co komu wolno i w jakim wieku przeanalizujmy jeszcze dostęp do alkoholu, prawo do współżycia i wiele innych, nie każdy 19 jest nieodpowiedzialny tak samo jak każdy 50 jest odpowiedzialny, więcej edukacji w szkole, z której jak widać mało dzieci korzysta, bo ma godzinę wolną, więcej dobrych wzorów z własnego domu,
Reklama
 