W poniedziałek (24 kwietnia) około godziny 8 w Solnicy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowane zostały w nim trzy osoby.

Do wypadku doszło na starej drodze krajowej nr 7. Ucierpiały w nim trzy osoby, jedna była zakleszczona w pojeździe. Ze środka wyciągnęli ją strażacy, którzy udzielali poszkodowanym pierwszej pomocy do czasu przyjazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przetransportowani do szpitala.

Jak poinformował nas st. post. Adrian Grąmbelski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim; "50-letni kierujący pojazdem marki VW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi marki Peugeot, którym kierowała 26-letnia kobieta. Volkswagenem podróżowali pasażerowie w wieku 47 oraz 17 lat."

Na miejsce wypadku skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, by zabezpieczyć ślady i przesłuchać świadków. W trakcie ustaleń okazało się, że kierujący volkswagenem nie posiada prawa jazdy.

- Wobec sprawcy wypadku trwają dalsze czynności wyjaśniające. W czasie pracy służb jeden z pasów ruchu drogowego był zablokowany - informuje policja.