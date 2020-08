Zderzenie trzech pojazdów w powiecie braniewskim

W poniedziałek (31.08) po godz. 9 straż pożarna w Braniewie odebrała zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem trzech pojazdów. W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy osobowe oraz samochód ciężarowy. Zobacz zdjęcia.

Prawdopodobnie w wyniku niezachowania ostrożności przez kierującego autem osobowym doszło do najechania na tył auta osobowego, a w konsekwencji zderzenia z pojazdem ciężarowym poruszającym się przeciwnym pasem drogi. Kierowca pojazdu ciężarowego,chcąc uniknąć zderzenia czołowego z autem marki BMW, zjechał z drogi powiatowej zatrzymując się na pobliskim polu. W wyniku wypadku kierujący pojazdem osobowym marki BMW z urazem kończyny dolnej został przewieziony do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Na czas prowadzenia działań ruch na drodze powiatowej Braniewo – Bemowizna został wstrzymany. Uczestnicy zdarzenia mogą mówić o dużym szczęściu z uwagi na fakt, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejscu wypadku pracowały dwie załogi braniewskiej policji, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz załoga ZRM z Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie. Braniewscy strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulatory w rozbitych autach oraz udzielili pomocy medycznej do czasu przyjazdu załogi ZRM. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają braniewscy policjanci.