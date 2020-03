Zderzenie volkswagena z pociągiem towarowym

O dużym szczęściu może mówić 18-letni kierowca volkswagena, który zderzył się z pociągiem towarowym pod Aniołowem (gm. Pasłęk). Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci odebrali prawo jazdy 18-latkowi. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło po godz. 15 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicy wsi Aniołowo. Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów, 18-latek kierujący volkswagenem jechał od strony Aniołowa. Na przejeździe kolejowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pociągowi i doszło do zderzenia.

Pociąg towarowy uderzył w tył volkswagena. Na szczęście kierowca jechał sam i wyszedł z tego bez szwanku. Policjanci zdecydowali się zatrzymać 18-latkowi uprawnienia do kierowania samochodu. Pociąg relacji Iława-Braniewo blokuje przejazd kolejowy.