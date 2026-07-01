Zderzenie w Kazimierzowie, kierowca bez prawa jazdy

W Kazimierzowie na wysokości stacji paliw Circle doszło przed godz. 14 do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Jak informują strażacy, jedna osoba została poszkodowana. Zobacz zdjęcia.

Jak informują obecni na miejscu policjanci, 37-letni kierowca Volkswagena Passata został zabrany do szpitala na badania. 39-letniemu kierowcy ciężarówki - Volvo - nic się nie stało. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Sprawcą kolizji okazał się kierowca Volkswagena, który za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, na dodatek okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa zostanie skierowana do sądu.