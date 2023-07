Zderzenie z motocyklem na Akacjowej

W poniedziałek (31 lipca) około godziny 15 doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem na ulicy Akacjowej. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulicy Akacjowej z Druską. Ze wstepnych ustaleń wynika, że kierowca (24 l.) volkswagena transportera prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu (36 l.) motocyklem suzuki. Doszło do kolizji pojazdów w wyniku czego obrażeń doznał kierujacy jednośladem. Motocyklista został przewieziony do szpitala w celu wykonania dalszych badań. Ich wynik zadecyduje, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek. Obaj kierowcy byli trzeźwi.