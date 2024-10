Zderzenie z tramwajem. Dwie osoby w szpitalu

fot. Mikołaj Sobczak

We wtorek (1 października) ok. godz. 9:00 na ulicy Ogólnej doszło do zderzenia tramwaju z autem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna kierujący osobowym mercedesem skręcał w lewo z ul. Ogólnej w ul. Marii Konopnickiej. Auto zderzyło się z przejżdżającym przez skrzyżowanie tramwajem lini 1. Policja jest w trakcie ustalania winy. Zarówno kierowca mercedesa, jak i motorniczy twierdzą, że jechali zgodnie z przepisami. W wyniku zdarzenia, dwie osoby trafiły do szpitala. Szczegóły wyjaśnia policja.

msob