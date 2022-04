Zebra w 3D

Ciekawostka z Fromborka. Na Osiedlu Słonecznym na jednej z dróg wewnętrznych powstały trójwymiarowe pasy dla pieszych.

Jeżeli spojrzymy na nie pod właściwym kątem (np. zza kierownicy) pasy "wyskakują" z ziemi, sprawiając wrażenie trójwymiarowych prostopadłościanów. Rozwiązanie to wykorzystuje efekt iluzji optycznej, dając wrażenie, że namalowane pasy lewitują nad jezdnią. Takie rozwiązanie po raz pierwszy wprowadzono prawdopodobnie na Islandii. Prawdopodobnie, gdyż weryfikacja źródeł jest tu trudna. W Polsce pierwszym miastem z pasami 3D stał się Lidzbark Warmiński w 2018 roku. Pasy we Frombork powstały w ramach akcji firmy Budimex Hello ICE.

Od początku różne były opinie na ich temat, na przykład Poznań nie wprowadził tego rozwiązania, uznając, że brakuje podstaw prawnych dla niego. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Holandii (2001 rok) takie przejścia są nieskuteczne. Na poziomie deklaracji wszystko było w porządku, ponieważ 86 procent kierowców dobrze zauważało nowe oznakowanie. W rzeczywistości różne pomiary prędkości wykazały, że zastosowanie oznakowania 3D miało niewielki wpływ lub nie miało żadnego wpływu na prędkość, z jaką jechali kierowcy. - Oznacza to, że korzystanie z tego produktu wyłącznie w celu redukcji prędkości jest nieefektywne” – podsumowują autorzy raportu.

Co o tym sądzicie? Zapraszamy do dyskusji.