Żegnaj, Piotrze...

Nie żyje Piotr Kajmer, znany elbląski fotograf i fotoreporter. Pracował dla „Dziennika Bałtyckiego”, „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Elbląskiego”, dokumentując na tysiącach zdjęć wydarzenia z Elbląga i regionu, życie jego mieszkańców oraz zmieniającą się rzeczywistość od lat 70. Miał 66 lat...

Piotr Kajmer zmarł w niedzielę. Od lat zmagał się z chorobą, co nie przeszkodziło mu do końca życia być aktywnym pasjonatem fotografii. W ostatnim czasie był instruktorem Elbląskiego Klubu Fotograficznego, działającego przy CSE Światowid, którego celem jest organizowanie spotkań, plenerów, warsztatów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw oraz innych imprez kulturalnych propagującej fotografię jako sztukę, formę ekspresji lub też dokumentu. W tych sprawach Piotr był prawdziwym ekspertem.

„Pamiętam, jak chciał mnie uczyć robić zdjęcia, a ja nie miałam aparatu. Powiedział mi wtedy, że do tego trzeba talentu, a nie dobrego sprzętu. Jak ma się talent, to i suszarką do włosów zrobi zdjęcie. Pamiętam to jak dziś. To był mój drugi dzień pracy. Zaraził mnie tą fotografią – wspomina Anna Dawid, zastępca redaktora naczelnego portElu, która pracowała z Piotrem Kajmerem przez wiele lat w „Dzienniku Elbląskim”.

- Był fotoreporterem przez duże F. Czarował i umiał przekonać do zdjęcia nawet tych, którzy nie chcieli się zgodzić na foto. Słuchał, rozmawiał i robił fotę - wspomina z kolei Ingrid Hintz-Nowosad, była redaktor naczelna "Dziennika Elbląskiego". I dodaje: - Kiedy w redakcji dowiadywaliśmy się o jakimś wypadku czy pożarze i dopiero zaczynaliśmy się zastanawiać, kto jedzie na miejsce, wpadał Piotr z gotowymi fotami z miejsca zdarzenia...

Piotr Kajmer był absolwentem Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie (1977). jako fotoreporter był związany był m.in. z "Dziennikiem Bałtyckim", "Gazetą Wyborczą i "Dziennikiem Elbląskim". Dokumentował od połowy lat 70. życie mieszkańców Elbląga i regionu, najważniejsze wydarzenia, uwieczniał zmieniające się miasto i okolice. W czasie swojej pracy wykonał tysiące zdjęć, które dzisiaj można oglądać w archiwalnych numerach gazet oraz w internetowych archiwach m.in. Krajowej Agencji Wydawniczej czy cyfrowych zbiorach Biblioteki Elbląskiej.

Uroczystości pogrzebowe Piotra Kajmera odbędą się w Elblągu w czwartek, 7 grudnia. O godz. 9.30 w kościele bł. Franciszki Siedliskiej przy ul. Willowej zostanie wystawiona urna. Msza św. rozpocznie się o godz. 10, po niej urna spocznie w kolumbarium na cmentarzu Dębica przy Nowym Domu Pogrzebowym.

Najbliższym Piotra w imieniu całej redakcji składamy serdeczne wyrazy współczucia....