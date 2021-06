Żegnamy Wiesławę Rynkiewicz-Domino (wspomnienie)

Nie ma już z nami Wiesławy Rynkiewicz-Domino. Odeszła niespodziewanie pozostawiając otwarte książki, rozłożone zdjęcia, dokumenty, nad którymi pracowała i kubek niedopitej kawy. Wydaje się, że zaledwie chwilę wcześniej wyszła z pracy... Nie zapytamy Jej już o historię elbląskiego gimnazjum czy fontannę z parku Kajki - całą swą ogromną wiedzę zabrała ze sobą. Nie zdążyła ukończyć wystawy detalu architektonicznego zamku krzyżackiego i nie zobaczy ogrodu zielnego powstającego z Jej inspiracji - piszą pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Jej opinia zawsze była dla nas niezwykle ważna. Spokój i opanowanie studziły nasze zapędy, a skromność i pokora stanowiły wzór do naśladowania. Inspirowała, nieustannie służyła swą mądrością i radą. Praca z Wiesławą była zaszczytem, a efekty tej pracy można podziwiać we wszystkich zakątkach muzeum. Mamy nadzieję kontynuować działalność tak, by była z nas dumna. Wierzymy, że będzie nam kibicować z drugiej strony, obserwując z humorem i ze stoickim spokojem nasze codzienne zmagania.

Członkom Rodziny i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego

w Elblągu

Wiesława Rynkiewicz-Domino (1958 – 2021) - historyk sztuki, pracownik Muzeum w Elblągu od 1986 r. Opiekun merytoryczny kolekcji sztuki, rzemiosła, mebli, detalu architektonicznego, rękopisów, starodruków i ikonografii. Autorka i współautorka scenariuszy licznych wystaw prezentowanych w elbląskim muzeum. Twórczyni opracowań z zakresu historii sztuki i architektury oraz projektów elementów dawnego wyposażenia wnętrz. Pasjonatka architektury, skarbnica wiedzy o dziejach miasta i regionu.