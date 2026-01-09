Zgłoś propozycję parkingów i podpórek rowerowych

Kontynuując rozwój infrastruktury rowerowej w Elblągu Urząd Miejski zaprasza do konsultacji społecznych, których celem jest wskazanie preferowanego przez rowerzystów usytuowania nowych parkingów rowerowych oraz kolejnych podpórek rowerowych w przestrzeni naszego Miasta.

Zwracamy się zatem do zainteresowanych tematem Elblążan i Elblążanek i prosimy o wskazanie miejsc na terenie Elbląga, w których Państwa zdaniem istnieje potrzeba montażu stojaków i podpórek w roku 2026. Dla ułatwienia dodamy, że podpórki rowerowe stawia się przy drogach rowerowych przede wszystkim na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną lub przed przejazdami kolejowymi.

Informujemy, że na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia 2026 r. Proponowane lokalizacje (mile widziane zdjęcia) proszę przesyłać na adres Pełnomocnika Prezydenta Miasta Elbląg ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego, e-mail: marek.kamm@umelblag.pl