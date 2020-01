  Zjedz ze smakiem w nowym miejscu

Jedna pachnie limonką i kolendrą, jest ostra niczym tabasco, chrupiąca jak tortilla oraz pożywna – tak, jak fasola i awokado. Jej smaki przenikające się na wielu poziomach, kolory i zapachy sprawiają, że uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. Druga powstaje w woku, czyli głębokiej patelni, dzięki czemu wszystkie składniki są chrupiące, a jedną z jej zasad jest idealna równowaga pomiędzy smakami. Teraz kuchnię Meksyku oraz Chin znajdziecie w jednym miejscu. Jak to możliwe?

Odpowiedzią jest świeżo powstała restauracja Chiński Meksyk, którą znajdziecie przy ul. św. Ducha 8. To tam spróbujecie najsmaczniejszych dań Państwa Środka oraz kraju, w którym potęgą byli Aztekowie i Majowie. W jednym miejscu oraz w jednym czasie możecie wybrać dwa kulinarnie odmienne kierunki!

Poczujecie, czym jest smak fiesty dzięki takim daniom jak fajitas (mięso z warzywami, podawane na gorącej patelni razem z pszennymi tortillami), burrito czy żeberka po meksykańsku. Możecie wybrać np. zupę kukurydzianą albo przekąski: quesadillę, tacos czy jalapeno chiles relleno (ostre papryczki nadziewane serem, smażone i panierowane) oraz wiele innych.

fot. Anna Dembińska

W świat azjatyckich smaków zabiorą was dania oparte na ryżu, mięsie, marynowanych i soczystych warzywach oraz całej gamie przypraw. W restauracji Chiński Meksyk zjecie m.in. duszone piersi drobiowe z warzywami, jajaryż (czyli smażony ryż z jajkiem) z mięsem do wyboru, zupę pekińską, sajgonki czy sałatkę z makaronem chińskim. W karcie nie brakuje deserów, są także pozycje dla wielbicieli "napojów wyskokowych".

Restauracja Chiński Meksyk zaprasza wszystkich, którzy chcą zjeść coś smacznego, spotkać się w gronie rodziny czy przyjaciół we wnętrzu pełnym kolorów i radości. Żeby spróbować tych wszystkich pyszności można wybrać się na elbląską starówkę i samemu sprawdzić to miejsce albo wybrać opcję dowozu. Zamówienia przyjmowane są każdego dnia, od godz. 12 do godz. 21.30, pod numerem 888 135 777. Bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie Facebooka restauracji Chiński Meksyk!

Restauracja Chiński Meksyk

ul. św. Ducha 8

Tel: 888 135 777

Godzin otwarcia:

Od poniedziałku do piątku

Od godz. 12 do 22

