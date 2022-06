Zlikwidowali przejście, nowego jeszcze nie ma

- Urzędnicy zlikwidowali przejście dla pieszych na Sopockiej, ale znak zostawili, a ludzie i tak przechodzą przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych – napisał do nas jeden z Czytelników.

Dotychczasowe przejście dla pieszych na ul. Sopockiej znajdowało się tuż przy wjeździe na parking marketu Biedronka. Urzędnicy z Zarządu Dróg uznali, że należy je zlikwidować, bo jest za blisko zjazdu.

- Temat źle zlokalizowanego przejścia dla pieszych, funkcjonującego na zjeździe publicznym do Biedronki, został zauważony i zapisany w ubiegłorocznych protokołach z przeglądu dróg przeprowadzanych przez Departament Zarząd Dróg, Miejskiego Inżyniera Ruchu i policję. Komisyjnie zadecydowano o potrzebie przesunięcia tego przejścia o ok. 15 metrów bliżej przystanku (na wysokość dojścia pieszego do Biedronki) – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Nowego przejścia jeszcze nie ma, mimo że znak już stoi. - Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych jest obecnie w trakcie realizacji. W maju br. zrealizowano hydropiaskowanie starego oznakowania poziomego (zadanie realizowała firma Sandpress ) i przestawiono w nową lokalizację dwa znaki pionowe D-6 (przestawienie znaków realizowała firma AMP). Zarząd Komunikacji Miejskiej przestawił również ławkę i znak D-15 (przystanek autobusowy) – wyjaśniają urzędnicy. W maju, po zakończeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z firmą ABES z Leźna k. Gdańska na realizację odnowy oznakowania poziomego miasta (do malowania jest powierzchnia ok. 38 000 m kw.). Obecnie zadanie to jest w realizacji (planowane zakończenie prac lipiec 2022). W ramach tego zadania malowane będzie również oznakowanie poziome opisywanego przejścia.

Tego typu prace prowadzone są najczęściej w porze nocnej, przy mniejszym natężeniu ruchu oraz w sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów) – dodają urzędnicy.