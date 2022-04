Złodzieje zatrzymani

Kryminalni z Elbląga zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie i kradzież rowerów. Obydwaj zatrzymani byli karani, a jeden z nich poszukiwany listem gończym. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce 4 kwietnia przy ul. Brzozowej w Elblągu. Do sklepu rowerowego włamali się dwaj mężczyźni, którzy ukradli dwa markowe rowery o wartości 6 tysięcy złotych. Już po kilkunastu godzinach kryminalni zatrzymali podejrzanych. Okazali się nimi 28-latek i jego 30-letni kolega. Obydwaj byli w przeszłości karani za kradzieże. Ten ostatni był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Mężczyźni przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.