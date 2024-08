Złożyli wnioski na drogi

Elbląski samorząd złożył dwa wnioski w ogłoszonym naborze o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. Chodzi o rozbudowę ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przebudowę ul. Nowogródzkiej. Wartość obu inwestycji opiewa na kwotę ponad 9 mln złotych.

W ramach rozbudowy ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu planowane jest poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, umożliwiającej wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, budowę oświetlenia, chodników oraz opasek stanowiących dojścia do przyległych nieruchomości i zapewniających skomunikowanie z powiązanymi ulicami. Projekt drogowy zakłada również budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Wartość inwestycji to nieco ponad 5 mln 229 tys. zł.

Projekt dotyczący ul. Nowogródzkiej zakłada przebudowę drogi na odcinku 413 m, od jej skrzyżowania z drogą gminną ul. Okrężną, w kierunku północnym, ze skrzyżowaniem z ul. Tarnopolską. Ulica zakończona zostanie zawrotką. Zakres robót obejmuje również przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia deszczowego, oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń i elementów organizacji ruchu oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Wartość inwestycji wynosi nieco ponad 3 mln 953 tys. zł.

