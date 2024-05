Zmarł Jerzy Dwornicki, były radny i dyrektor browaru w Elblągu i Żywcu

25 maja w wieku 67 lat zmarł Jerzy Dwornicki, do 2003 roku główny piwowar i dyrektor browaru w Elblągu. Był też radnym Rady Miejskiej w Elblągu i prezesem Klubu Sportowego Orzeł.

Jerzy Dwornicki do 2003 roku pracował w browarze w Elblągu. Następnie przeszedł do Żywca, gdzie do 2018 roku był dyrektorem browaru. Zawsze podkreślał więzi z naszym miastem, ale też był z realizacji kolejnych wyzwań, jakimi było powstanie Muzeum Browaru Żywiec, budowa nowoczesnego, chronionego przez małże ujęcia wody czy stworzenie nowych gatunków piwa. Szczycił się też aprobatą i sympatią ze strony załogi i żywieckich górali.

Elblążanie Jerzego Dwornickiego zapamiętają jako świetnego fachowca, zaangażowanego w życie miasta radnego i dbającego o rozwój młodzieży prezesa Klubu Sportowego „Orzeł”, którym był w latach 1994-98.

O dacie i miejscu uroczystości pogrzebowych poinformujemy, jak tylko będą znane.