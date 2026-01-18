UWAGA!

----

Zmarł Sławomir Sadowski

 Sławomir Sadowski
Sławomir Sadowski (fot. archiwum portEl.pl)

Dzisiaj (18 stycznia) nad ranem zmarł Sławomir Sadowski, historyk i nauczyciel, który dwukrotnie pełnił mandat senatora ziemi elbląskiej, a w latach 2015-2023 - wicewojewody warmińsko-mazurskiego. Odszedł po długiej walce z chorobą w wieku 77 lat.

Sławomir Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 r. w Pasłęku i to z tym miastem związał swoje życie. Był z wykształcenia historykiem, pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. W latach 1994-99 kierował elbląskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, był też redaktorem „Gazety Pasłęckiej”.

Od 1990 roku działał w Porozumieniu Centrum, partii założonej przez braci Kaczyńskich, z której wywodzi się Prawo i Sprawiedliwość. W 1998 roku został radnym wojewódzkim z listy AWS, cztery lata później – radnym powiatu elbląskiego.

W 2005 roku został wybrany senatorem, po raz drugi uzyskał mandat dwa lata później. W 2011 r. i 2015 r. bezskutecznie ubiegał się o reelekcję, został natomiast w 2014 roku wybrany radnym wojewódzkim z listy PiS.

W 2015 roku, gdy powstał rząd Zjednoczonej Prawicy. Sławomir Sadowski został wicewojewodą warmińsko-mazurskim, pełnił tę funkcję do 2023 r., już wtedy walcząc z ciężką chorobą. Zmarł 18 stycznia nad ranem...

O szczegółach uroczystości pogrzebowych poinformujemy, jak tylko będą znane.

RG

