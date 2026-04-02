Zmarł Wojciech Jezierski

Zmarł Wojciech Jezierski (z prawej strony). fot. FB Wojciech Jezierski

1 kwietnia zmarł Wojciech Jezierski, samorządowiec, były przewodniczący Rady Gminy Elbląg. Miał 77 lat...

Honorowy Obywatel Gminy Elbląg oraz Przyjaciel Gminy Elbląg. Był jedynym mieszkańcem gminy Elbląg, który posiadał oba tytuły jednocześnie.. 28 lat był gminnym radnym, 14 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

- Zapamiętamy Go jako wyjątkowego mówcę, który o sprawach samorządu potrafił opowiadać niezwykle kwieciście, z pasją i znawstwem. Doskonale orientował się w zawiłościach lokalnych spraw, a jako Przewodniczący Rady Gminy z pełnym zaangażowaniem dbał o rozwój naszej gminy - napisały władze gminy Elbląg, żegnając zasłużonego samorządowca.

Ostatnie miesiące życia pan Wojciech spędził pod opieką żony i elbląskiego hospicjum. Zmarł 1 kwietnia.

 

Msz św. żałobna odbędzie się 7 kwietnia o godz. 13 w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu. Po niej nastąpi złożenie urny w grobie na cmentarzu Dębica. Kondukt żałobny uformuje się przy nowej kaplicy.


