Zmiana organizacji ruchu na Grunwaldzkiej

W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z przebudową Alei Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Okólnik do granic administracyjnych Elbląga (w kierunku Gronowa Górnego). Od 3 marca odcinek ten zostanie zamknięty, wykonawca umożliwi dojazd jedynie właścicielom nieruchomości i posesji, znajdujących się przy odcinku wyłączonym z ruchu. Objazdy zapewnione będą przez ul. Pasłęcką i łącznik pomiędzy Al. Grunwaldzką a ul. Pasłęcką.

Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę jezdni bitumicznej i chodnika, przebudowę skrzyżowań z ulicami Okólnik, Pasłęcką, Augustowską, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej i dwóch peronów dla pieszych, oświetlenie uliczne LED z doświetleniem przejść dla pieszych, odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych do istniejących rowów oraz wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej i do istniejących cieków. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności oraz poprawa przepustowości dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg oraz poprawa dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz powstających inwestycji mieszkaniowych.

Koszt inwestycji ogółem to blisko 3 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to niemal 2 mln zł.

Schemat objazdów w tym linku.