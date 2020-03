Zmiany na granicy polsko - rosyjskiej

Od północy z soboty (14 marca) na niedzielę aż do odwołania zawieszony będzie ruch graniczny na dwóch przejściach z obwodem kaliningradzkim: Gołdap - Gusiew oraz Gronowo - Mamonowo - informują pogranicznicy.

Pozostałe przejścia graniczne z Federacją Rosyjską: drogowe przejście graniczne Bezledy - Bagriatonowsk i Grzechotki -Mamonowo II oraz kolejowe przejście graniczne Braniewo-Mamonowo i Skandawa-Żeleznodorożnyj będą otwarte całodobowo dla ruchu towarowego.

Od niedzieli 15 marca wprowadzone zostaną ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez cudzoziemców.

Wjechać będą mogli wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno - konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Jednocześnie utrzymana zostaje kontrola sanitarna. Ponadto po przekroczeniu granicy państwowej osoba ma odbyć obowiązkową czternastodniową kwarantannę. W trakcie odprawy podróżny ma obowiązek przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o: adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.