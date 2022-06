Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej podczas Dni Elbląga

Fot. Anna Dembińska (arch. portElu)

W związku z organizacją Dni Elbląga w sobotę (25 czerwca) w godz. 16:00 do ok. godz. 1:30, wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu. Będzie dotyczyła ulicy Warszawskiej, na odcinku od ul. Tartacznej do mostku przy Młodzieżowym Domu Kultury, który zostanie wyłączony z ruchu.

Dla pojazdów wjeżdżających od strony ul. Nowodworskiej zorganizowany zostanie objazd tak, aby na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z ul. Warszawską kierowały się one w stronę ul. Radomskiej. Umieszczone zostaną odpowiednie tablice informacyjne o zmianie organizacji ruchu. Zorganizowany zostanie również objazd wzdłuż fosy staromiejskiej, od ul. Warszawskiej do ul. Grochowskiej. Będzie to ruch jednostronny dla pojazdów wjeżdżających od strony Mostu Wyszyńskiego. Dodatkowo, 25 czerwca zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w trasie linii nr 14 oraz wprowadzone zostaną dodatkowe, wieczorne kursy tramwajów. W związku z zamknięciem dla ruchu ul. Warszawskiej, 25 czerwca (sobota) autobus linii nr 14 od około godz. 16 będzie kursował w obu kierunkach po skróconej trasie - do pętli przy Warszawskiej. W celu ułatwienia powrotu z Dni Elbląga, 25 czerwca (noc z soboty na niedzielę), zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów z placu Słowiańskiego: - do pętli Druska - ok. 00:18; - do pętli Ogólna (przez Dąbka) - ok. 23:23, 00:08, 01:09, 01:28 (zjazd do zajezdni przy ul. Browarnej); - do pętli Saperów - ok. 23:32, 01:08.

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu