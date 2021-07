Zmiany w PO. Missan za Wcisłę

9 lipca zarząd elbląskich struktur Platformy Obywatelskiej przyjął rezygnację senatora Jerzego Wcisły z funkcji przewodniczącego. Na stanowisku, które zajmował od niemal 8 lat, zastąpi go Michał Missan, obecnie wiceprezydent Elbląga.

Michał Missan (45 lat) po rezygnacji Jerzego Wcisły został pełniącym obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Elblągu. Funkcję tę będzie sprawował do jesieni, kiedy odbędą się powszechne wybory przewodniczącego elbląskiej PO. Missan zapowiada, że w nich wystartuje.

- Obecnie moim najważniejszym zadaniem w Platformie jest przygotowanie struktur na te wybory, ale również na przyszłe wyzwania – mówił Michał Missan, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szczegółów planów i pomysłów na przyszłość Michał Missan nie chce tymczasem zdradzać. - Będę o nich rozmawiał z szefami naszych kół i radził się, czy są one dobre. To tyle co mogę powiedzieć dzisiaj o planach na najbliższą przyszłość – mówił Missan.

Jak podkreśla senator Jerzy Wcisła, rezygnację z funkcji przewodniczącego podjął już kilka miesięcy temu, bez żadnych nacisków z zewnątrz. - Wstrzymywaliśmy się z nią wyłącznie ze względów pandemicznych. Nie chciałem "zdawać" Platformy przed członkami, którzy będą siedzieli przy komputerach, ani Michał nie chciał w ten sposób jej przejmować. Przekazuję funkcję osobie, która jest pokoleniowo młodsza ode mnie. To ważna prawidłowość, że bardziej doświadczone pokolenie dba o to, by młodsze miało szansę awansować i pełniło coraz ważniejsze funkcje w strukturach PO - mówił senator Wcisła (63 lata).

Dodał również, że obecnie bardzo absorbuje go praca w Senacie, ta kadencja "jest inna niż poprzednie". - Poza tym na stanowiskach partyjnych powinna być rotacja, ona daje nowe pomysły, nowe spojrzenie i służy każdemu ugrupowaniu. Ja się nie wycofuję z Platformy, będę Michałowi pomagał - mówił Jerzy Wcisła.

Jerzy Wcisła był szóstym przewodniczącym elbląskich struktur PO. Funkcję tę pełnił od 5 października 2013 roku.