Znamy zwycięskie projekty Zielonego Budżetu Elbląga

Sześć wniosków z Zielonego Budżetu Elbląga otrzyma miejskie dofinansowanie. Głosowanie mieszkańców zakończyło się 3 września. W środę (15.09) poznaliśmy jego wyniki.

Do rozdysponowania w Zielonym Budżecie Elbląga 2021 było 25 tys. zł, łącznie złożono 62 projekty. - Poprzez Zielony Budżet chcieliśmy dać szansę pomysłom, które upiększyłyby nasze miasto. Wartość każdego projektu nie mogła przekroczyć 5 tys. zł, wiedzieliśmy więc, że nie będziemy mówili o jakiś dużych koncepcjach w sensie finansowym. Wpłynęły łącznie 62 projekty, czyli nadspodziewanie dużo. Pozytywnie zweryfikowano 11 z nich i to one zostały poddane głosowaniu – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Dlaczego tylko 11 z 62 projektów zweryfikowano pozytywnie?

- Odrzucone wnioski wskazywały nasadzenia w miejscach, w których są media (sieci energetyczne, gazowe -red.), innym powodem nie było zgody właściciela na nasadzenia lub w ogóle brakowało określenia tych nasadzeń. Niektóre projekty zgłoszone zostały przez osoby niebędące mieszkańcami Elbląga, a był to jeden z wymogów formalnych Zielonego Budżetu Elbląga – wyjaśnia Marek Pilichowski, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Łącznie w Zielonym Budżecie Elbląga zagłosowało 1300 osób, w tym nieważnych głosów oddano 102. Dofinansowanie otrzyma 6 projektów. Najwięcej głosów, bo aż 343, zdobył "Mini ogród deszczowy", jego lokalizacja to ujście małego potoku Psia Struga w parku Kajki. Za 4 tys. zł zostaną tutaj między innymi zasadzone: trzcina pospolita, sit rozpierzchły, śmiałek darniowy, mozga trzcinowata, kosaciec syberyjski, żółty, tojeść rozesłana, rdest wężownik, kozłek lekarski, żywokost lekarski, mięta wodna, czyli roślinnością, która w odpowiedni sposób pochłania wodę.

- Drugie miejsce (153 głosy i 3700 zł) zajął projekt "Upięknijmy aleję Grunwaldzką". Mieszkańcy chcieliby nasadzeń pod koniec tej alei, tuż przed pętlą tramwajową. Trzeci w kolejności projekt to "Szałwiowe Pole" przy ul. Mazurskiej (147 głosów i 4917 zł) w parku Modrzewie. Projekt "Kwietny Okólnik" zdobył 116 głosów i otrzyma dofinansowanie 1555 zł. Na projekt "Zieleniec Staromiejski" przy ul. Wodnej zagłosowało 95 osób i otrzyma on 4188 zł. Szósty i ostatni dofinansowany projekt to "Zielony Relax" na ul. Nowowiejskiej, który ma głosów 87, a jego koszt to 4998,5 zł - mówi dyrektor Marek Pilichowski.

Projekty "Zieleniec Staromiejski" oraz "Kwietny Okólnik" miały inne nazwy w kartach do głosowania. - Musiały one zostać nieco zmodyfikowane ze względów formalnych i prawnych – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.

Realizacja sześciu projektów z Zielonego Budżetu Elbląga 2021 ma się rozpocząć w październiku.