Znamy zwycięzców quizu, rozwiąż go i Ty

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

22 prawidłowe odpowiedzi na 30 pytań - to wynik zwycięzcy rozgrzewkowego quizu wiedzy o Elblągu. Do porannej rywalizacji, która trwała 15 minut, przystąpiło ponad 40 osób, z laureatami skontaktujemy się mailowo. Link do quizu znajdziecie tutaj

22 punkty zdobył Bartosz Rajkiewicz (użytkownik o nicku Viss), który okazał się zwycięzcą rozgrzewkowego quizu przez II Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu i w nagrodę otrzyma 300 złotych. 20 prawidłowych odpowiedzi miał Paweł Sutkowski (w ubiegłym roku wygrał internetową rywalizację w naszym quizie), który dzisiaj zajął drugie miejsce i wygrał 200 zł, a trzecie Sławomir Kapłon (zdobył 19 punktów), który wygrał 100 złotych, a w ubiegłym roku w I Wielkim Quizie Wiedzy o Elblągu był laureatem piątego miejsca. Gratulujemy laureatom i wszystkim Czytelnikom, którzy przystąpili do porannej rywalizacji. Z laureatami skontaktujemy się mailowo. Pytania do testu przygotował Juliusz Marek, znany w Elblągu propagator lokalnej historii oraz zespół redakcyjny portEl.pl w składzie: Anna Dawid, Sebastian Malicki i Rafał Gruchalski. Każdy teraz może się z nimi zmierzyć już na spokojnie, bez presji czasu i opcją wyświetlania prawidłowych odpowiedzi. Link do quizu znajdziecie tutaj. Sobotni quiz był dla Czytelników i dla naszej redakcji próbą generalną przed II Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu, który odbędzie się w wersji online 21 października o godz. 18. Zapraszamy do wspólnej zabawy osoby w każdym wieku, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o Elblągu. Regulamin II Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu znajdziecie tutaj

red.