Żołnierska przysięga w Elblągu

W sobotę (11 lutego) w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka przysięgę wojskową złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Uroczystość odbyła się na terenie 16 Pułku Logistycznego w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

- Przysięga to szczególna, wyjątkowa uroczystość dla każdej jednostki wojskowej. Dzisiaj przysięgę złoży 364 elewów, realizujących szkolenie w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jest to bardzo ważny moment dla każdego żołnierza. Jesteście kolejnym pokoleniem, które za swój cel przyjęło zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Sztandar wojskowy jest symbolem sławy wojennej, tradycji oraz wierności i męstwa, których ojczyzna wymaga od żołnierzy. Słowa przysięgi wojskowej zawierają w sobie całą istotę służby wojskowej. Jednocześnie wiążą one żołnierza z ojczyzną i narodem na całe życie - mówił generał brygady Wojciech Ziółkowski dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej uczestniczył wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Wiemy, że przy naszej granicy toczy się wojna. Żeby skutecznie zapobiec rozlewowi tej wojny, trzeba zbudować silne Wojsko Polskie. I my konsekwentnie to robimy. Naszym celem jest przynajmniej 300-tysięczna polska armia, ale także jak najwięcej ludzi, którzy zostaną przeszkoleni, będą potrafili obsługiwać broń oraz zachować się w sytuacji kryzysowej. Ta odporność, którą konsekwentnie budujemy realnie odstrasza agresora - powiedział szef MON

Odnosząc się do zgody Departamentu Stanu USA na sprzedaż Polsce blisko 500 wyrzutni HIMARS stwierdził, że taka zgoda została wydana dlatego, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem. - Dlatego, że władze polskie realnie budują siłę Wojska Polskiego bardzo mocno osadzonego w Sojuszu Północnoatlantyckim, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Budujemy interoperacyjność między Wojskiem Polskim a wojskami sojuszniczymi - mówił szef MON.