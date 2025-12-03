Zostań świętym Miaukołajem!

Od dzisiaj ruszamy ze świąteczną zbiórką dla fundacji Kocia Chatka, z którą na co dzień współpracujemy i od której pochodzą nasi kochani mruczący podopieczni Zbiórka potrwa do 23 grudnia 2025 w naszej kawiarni. Dary zostaną przekazane fundacji.

Chcesz sprawić prezent potrzebującym kotom? Możesz przynieść: - karmę mokrą i suchą (Ważniejsza jest jakość, nie ilość, dlatego szczególnie prosimy o karmy marek: Smilla, Dolina Noteci, Wild Freedom, Cosma, Pan Mięsko, Mac’s, John Dog, Feringa, Rosie’s Farm) - żwirek, pelet - smaczki - kocyki, ręczniki - zabawki, drapaki, legowiska - mokre chusteczki Każda osoba, która wesprze zbiórkę, w podziękowaniu otrzyma od nas bon zniżkowy -15 proc. na całe menu. Razem możemy zrobić wiele dobrego przed świętami! Przynieście dary do 23 grudnia (ul. Stary Rynek 61-62B), wypijcie pyszną kawę, pogłaszczcie kotki i pokażcie, że magia działa.

KOTKAWA Kocia Galeria Sztuki & Kawiarnia