UWAGA!

----

Zostań świętym Miaukołajem!

 Elbląg, Zostań świętym Miaukołajem!

Od dzisiaj ruszamy ze świąteczną zbiórką dla fundacji Kocia Chatka, z którą na co dzień współpracujemy i od której pochodzą nasi kochani mruczący podopieczni Zbiórka potrwa do 23 grudnia 2025 w naszej kawiarni. Dary zostaną przekazane fundacji.

Chcesz sprawić prezent potrzebującym kotom? Możesz przynieść:

- karmę mokrą i suchą (Ważniejsza jest jakość, nie ilość, dlatego szczególnie prosimy o karmy marek: Smilla, Dolina Noteci, Wild Freedom, Cosma, Pan Mięsko, Mac’s, John Dog, Feringa, Rosie’s Farm)

- żwirek, pelet

- smaczki

- kocyki, ręczniki

- zabawki, drapaki, legowiska

- mokre chusteczki

 

Każda osoba, która wesprze zbiórkę, w podziękowaniu otrzyma od nas bon zniżkowy -15 proc. na całe menu. Razem możemy zrobić wiele dobrego przed świętami! Przynieście dary do 23 grudnia (ul. Stary Rynek 61-62B), wypijcie pyszną kawę, pogłaszczcie kotki i pokażcie, że magia działa.

KOTKAWA Kocia Galeria Sztuki & Kawiarnia

  • Moim zdaniem to super inicjatywa, fundacje i współpracujące z nimi kawiarnie pomagają miastu z problemem bezdomnych zwierząt. Na pewno się zjawie w Kotkawie :)
    Monika Milewicz(2025-12-03)
