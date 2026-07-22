ZUS ostrzega. Uważaj na oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym, może sporo kosztować

Do klientów ZUS zgłaszają się firmy lub osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego, żądając w zamian gigantycznych prowizji, w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. ZUS przypomina: obsługa w ZUS jest całkowicie bezpłatna, a wnioski o świadczenie wspierające składane są wyłącznie elektronicznie.

Do Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm – pośredników proponujących odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.

- Po raz kolejny przypominamy, że wnioski do ZUS o świadczenie wspierające składane są tylko elektronicznie, a nasi pracownicy za darmo pomagają klientom w załatwieniu sprawy w ZUS – przypomina Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

Pułapka wysokich opłat i udzielonego pełnomocnictwa

ZUS ponownie apeluje do osób z niepełnosprawnością i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Przedstawiciele niektórych firm dzwonią lub odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie.

- Tak było w przypadku kobiety, której matka podpisała umowę z kancelarią na pomoc w załatwieniu spraw związanych ze świadczeniem wspierającym. Wysokość opłat była równa sześciokrotności otrzymywanego świadczenia wspierającego. Łatwo sobie obliczyć, że to mogą być kwoty sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych – mówi rzeczniczka.

- O tym jak wygląda cały proceder namawiania do podpisania umowy, wiemy tyle co przekażą nam klienci, którzy się do nas zgłaszają, gdy nie dostają pieniędzy na swoje konto, albo wpływa ich niewiele. Na szczęście są też tacy, którzy z ostrożnością podchodzą do takich ofert. Do ZUS zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały propozycję „załatwienia” świadczenia. Nie doszło tam do cesji pełnomocnictwa i wypłaty należności na rzecz tych oferentów. Jak nam przekazali, jedna z propozycji opiewała na ok. 15 tys. zł opłaty, a w drugiej proponowano klientowi kilkumiesięczne pobieranie kwoty świadczenia przez pełnomocnika. To historie, które miały miejsce jeszcze w 2025 roku – dodaje.

Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające

Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw uzyskać z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po jej uprawomocnieniu składamy wniosek elektroniczny o świadczenie wspierające do ZUS.

Bez decyzji z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalającej poziom potrzeby wsparcia (należy uzyskać co najmniej 70 punktów), nie ma sensu składania wniosku o świadczenie wspierające do ZUS. Istotna jest kolejność w tym przypadku. Najpierw wniosek do WZON, a po decyzji WZON – dopiero wniosek o świadczenie wspierające do ZUS.

Zgodnie z przepisami w decyzji z WZON musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów, dopiero wtedy można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Warto pamiętać o tym, że kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie tej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów.

Pracownicy ZUS bezpłatnie udzielają wszystkich informacji i pomagają oraz asystują przy złożeniu takiego wniosku w ZUS.

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie www.zus.pl, w artykule „Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością”.

ZUS apeluje o czujność i ostrożność

Pracownicy Zakładu nigdy nie proponują klientom płatnych usług, ani podpisania pełnomocnictw do załatwiania spraw w ZUS. W razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS, Centrum Kontaktu Klientów ZUS (pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl) lub zadzwonić na policję.