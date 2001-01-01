ZUS zaprasza na Dni Seniora

Dni Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń i spotkań, podczas których osoby starsze mogą uzyskać ciekawą wiedzę, wyjaśnić swoje wątpliwości i znaleźć najlepsze rozwiązania, które mogą wykorzystywać w codziennym życiu.

Wydarzenia będą odbywały się przez cały październik na terenie wszystkich oddziałów ZUS w całej Polsce, a na terenie działalności Oddziału ZUS w Elblągu w kilku terminach i w różnych miejscowościach. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

8 i 15 października br. w godz. 10:00-12:00 z okazji Dni Seniora odbędą się dyżury informacyjno-konsultacyjne dla klientów:

- 8 i 15.10. w Oddziale w Elblągu, przy ul. Teatralnej 4,

- 15.10. w Biurze Terenowym w Braniewie, przy ul. Morskiej 30D.

Szczegółowy harmonogram Dni Seniora 2025 znajduje się pod linkiem.

Punkty informacyjne znajdować się będą w Sali Obsługi Klientów. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje w zakresie:

- rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej,

- kompletowania dokumentacji dotyczącej ustalania prawa i wysokości emerytur.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach.