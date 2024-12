Zużyte ubrania już nie na śmietnik, ale na Mazurską

Od 1 stycznia tekstyliów nie możemy już wyrzucić do odpadów zmieszanych, fot. Mikołaj Sobczak

Obecnie mamy wybór: stare ubrania możemy wyrzucić do odpadów zmieszanych lub oddać je wyselekcjonowane. Od 1 stycznia to się zmieni, do segregacji odpadów dojdzie nowy rodzaj śmieci - właśnie tekstylia. W Elblągu będziemy mogli je oddać tylko w jednym miejscu, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mazurskiej 42. Oczywiście zawsze mamy opcję oddania niepotrzebnych nam już ubrań na zbiórkę czy wrzucenia do pojemnika na odzież używaną.

Nowa kategoria segregacji odpadów to pokłosie dyrektywy Unii Europejskiej. Przeciętny Europejczyk co roku kupuje 26 kilogramów ubrań, a blisko 90 procent z nich jest spalanych lub składowanych na wysypiskach. Zaledwie 22 procent tekstyliów poddane jest selektywnej zbiórce, a to strata zasobów. Autorzy dyrektywy założyli, że dzięki nakazowi selektywnej segregacji tekstyliów to się pozytywnie zmieni. Od 1 stycznia wejdą w życie przepisy nakładające na gminy ustawowy obowiązek segregacji tekstyliów. – Nie będziemy mogli ich, tak jak dotychczas, wrzucać do odpadów zmieszanych. Od stycznia tekstylia będziemy musieli segregować w domu i oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów na ul. Mazurskiej 42. Oczywiście te rzeczy można będzie nadal umieszczać w specjalnych kontenerach na odzież, które już od dawna mamy na terenie Elbląga – wyjaśnia Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów, który ten punkt prowadzi. Dodajmy, że zmiana ta nie wymaga od mieszkańców Elbląga, wspólnot lub spółdzielni posiadania nowych pojemników lub worków na te odpady. Tekstylia segregujemy w domu i po prostu odwozimy do PSZOK na ul. Mazurskiej. Jednak miasta mogą różnie próbować sprostać wchodzącym od stycznia w życie przepisom. Na przykład od 1 stycznia na terenie Wałbrzycha będzie dostępnych około 50 pojemników dedykowanych do zbiórki tekstyliów. W Elblągu będzie je przyjmował jedynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mazurskiej 42. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6-17.30 oraz w sobotę w godz. 6-13.30.

daw