Życzenia od posłanki Moniki Falej

Koniec roku to dla mnie czas podsumowań, oceny sytuacji w kraju i regionie. 2020 rok przyniósł wiele rozczarowań, stawiał wiele wyzwań. Nie chcę teraz skupiać się na tym, co przygnębia, smuci Ten świąteczny czas, dla ludzi wielu wiar, niewierzących, dla młodych i starych, biednych i bogatych- powinien być czasem radości, życzliwości i współpracy - pisze Monika Falej, posłanka Lewicy.

Drodzy Wyborcy!

Ponad rok temu dzięki Państwa decyzji zostałam wybrana do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Wasza decyzja oznaczała, że chcecie lewicowych wartości, byśmy mogli razem walczyć o godność, szacunek i bezpieczeństwo w skali kraju i regionu. Jestem dumna, że mam możliwości działania na rzecz Elbląga i okolic, miejsc z którymi, zarówno rodzinnie jak i zawodowo, wiele mnie łączy. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.

Cieszę się z powrotu Lewicy do Parlamentu. Jesteśmy najbardziej aktywnymi parlamentarzystami. W rankingu ilości interpelacji wszystkie 10 pierwszych pozycji należą do lewicowych posłów i posłanek. Ja sama zajmuję 4. miejsce z ilością 1127 interpelacji. Pracujemy ciężko, by wymusić pozytywne rozwiązania, by upominać się o najbardziej potrzebujących, chronić dyskryminowanych. Nie boimy się walczyć także na ulicach. Choć to smutny i przerażający fakt, że po 31 latach znów trzeba walczyć o wolność i… prawo i sprawiedliwość.

Nie pozwolę, by kogokolwiek bito pałką policyjną lub traktowano go gazem prosto w twarz! Nie ma miejsca na takie rzeczy nigdzie na świecie, a szczególnie w kraju w sercu Europy.

Wspieram i jestem z elbląskimi kobietami i elbląską młodzieżą. Niespotykane od lat manifestacje, o sprawy wielkie, ale i te najbardziej przyziemne, dają nadzieję, że razem będziemy mieli wpływ na swoje życie lokalne. Wielu i wiele ucieka z Elbląga, wielu i wiele jednak zostaje. Zmieniajmy nasze Miasto. Wybijmy się z 95. miejsca na 100 miast w rozwoju gospodarczym. Bo piąte od końca miejsce w rankingu to nie jest miejsce dla Elbląga!

Dzisiaj petycje w sprawach ważnych są ignorowane, decyzje podejmowane arbitralnie. Walczę z Wami i dociekam. Niepokoi likwidacja tak potrzebnego Pogotowia Socjalnego, czy bardzo dobrze ocenianego przez elblążanki, oddziału ginekologicznego w Szpitalu Miejskim. Uważałam za swój obowiązek jako posłanka Lewicy, by walczyć o głos każdego, by był zauważony i wysłuchany.

Reprezentuję nie tylko tych, którzy oddali swój głos na mnie, ale zobowiązałam się walczyć o sprawy lokalne dla wszystkich mieszkańców regionu.

Mieszkańcom Elbląga odbiera się prawo do kontroli wydawanych w mieście pieniędzy. Podjęłam szereg działań i sprawdzam w Waszym imieniu, na co idą Wasze pieniądze. Czas skończyć z niegospodarnością. Czas przywrócić jawność.

Wspieram władze Elbląga w walce o pieniądze, tak często zabierane przez władze centralne. O Elbląg walczę przy budżecie, upominam się o środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wstyd, że nie robią tego posłowie z regionu, którzy są w partii rządzącej. Elbląg liczył na pozyskanie 12 mln złotych na realizację II etapu ul. Wschodniej.

Wspólnie zmagamy się z pandemią – od początku monitoruję przygotowanie i prace Szpitala Miejskiego im. J. Pawła II w tej walce. Wspieram i doceniam starania.

Drodzy Mieszkańcy Elbląga! Jestem dla Waszych spraw.

Koniec roku to dla mnie czas podsumowań, oceny sytuacji w kraju i regionie. 2020 rok przyniósł wiele rozczarowań, stawiał wiele wyzwań. Nie chcę teraz skupiać się na tym, co przygnębia, smuci Ten świąteczny czas, dla ludzi wielu wiar, niewierzących, dla młodych i starych, biednych i bogatych- powinien być czasem radości, życzliwości i współpracy.

Poczujmy magię tej chwili i sprawmy, by trwała jak najdłużej. W nowy 2021 rok wejdźmy pełni optymizmu i wiary, że możemy zmienić wszystko. Tylko wtedy się uda.

Musimy wytrwać. Życzę Wam wytrwałości i wiary, że możemy żyć w państwie europejskiej normalności i w samorządzie, gdzie decydują mieszkańcy. Jestem zawsze do Państwa dyspozycji.

Wszystkiego Najlepszego w 2021 roku!

Monika Falej, posłanka RP

---- komunikat płatny ze środków Biura Poselskiego posłanki RP Moniki Falej ----