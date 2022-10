 Życzenia posłanki Moniki Falej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowna Społeczności Szkolna, gdy w zeszłym roku składałam Państwu życzenia, pisałam o tym, jak ciężki jest to czas dla nas wszystkich i jak wiele stoi wyzwań przed nami. Trudno byłoby się łudzić, że wszystkie troski miną, że w tym roku będzie można tylko świętować. Jednak po pandemii i związanej z nią nauki zdalnej pojawiły się kolejne problemy.

W dniu Państwa święta pojawiają się życzenia, zewsząd płyną gratulacje i słowa pomyślności. W obliczu wyzwań, jakie w ostatnim czasie stoją przed polską szkołą życzenia te nabierają szczególnego znaczenia.

Sama, jako działaczka organizacji pozarządowych, posłanka, ale przede wszystkim mama, wiem, jak ciężki czas nastał w polskim szkolnictwie.

Ogrom problemów – niskie płace, niewystarczające finansowanie placówek, przeciążenie pracą, to z pewnością zmory, które nie pozwalają w pełni cieszyć się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Składając Państwu życzenia w zeszłym roku, miałam nadzieję, że w tym będziemy mogli mówić o tym etapie, jako byłym. Niestety problemy z nim związane nasilają się.

Tym bardziej jestem pełna podziwu i uznania dla Państwa wysiłku.

Szkoła stanowi jedną z najważniejszych społeczności w życiu człowieka.

Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, uczniom i rodzicom życzę owocnej współpracy, wzajemnego zrozumienia i wsparcia.

Życzę Państwu szkoły partnerskiej, gdzie każdy czuje się za nią odpowiedzialny i pracuje na jej wspólne dobro.

Oby z roku na rok spotykali się Państwo z coraz to mniejszą liczbą przeciwności.

Coraz więcej osób odchodzi z zawodu. Wierzę, że Państwa żądania płacowe wreszcie zostaną spełnione.

Szczególne słowa kieruję do tych, dla których szkoła powstała i którym ma służyć. Uczniowie i uczennice – bezpiecznego azylu, bo taka powinna być szkoła. To nie jest jedynie miejsce zdobywania wiedzy, to budowanie i kształtowanie więzi, postaw, nawyków. Samych pozytywnych wzorców, autorytetów na lata i sukcesów. Wiem, jak wielu z Was zmaga się ze stresem, depresją, czy rówieśniczą presją. Bądźcie silni. Mówcie o swoich problemach.

Z poważaniem,

Monika Falej, Posłanka na Sejm RP

---komunikat płatny---