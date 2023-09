Ich troje do Senatu

W okręgu nr 84 (obejmującym m.in. Elbląg i Braniewo) Okręgowa Komisja Wyborcza zarejestrowała już troje kandydatów. Do Jerzego Wcisły (Koalicja Obywatelska) i Łukasza Kochana (Prawo i Sprawiedliwość) dołączyła Justyna Masiewicz-Grodź ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Listy z poparciem do Senatu kandydaci (tak jak w przypadku Sejmu) musieli dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej do środy do godz. 16. OKW ma czas do poniedziałku na podjęcie uchwał w sprawie rejestracji zarówno list jak i kandydatów, weryfikując listy z podpisami.

W piątek okazało się, że OKW w Elblągu zarejestrowała jako kandydatkę do Senatu Justynę Masiewicz-Grodź z Komitetu Wyborczego Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Kandydatka mieszka w Pieniężnie, na co dzień pracuje w tamtejszym Urzędzie Miasta i Gminy, nie należy do żadnej partii politycznej. Tym samym powalczy o mandat z Jerzym Wcisłą (KO) i Łukaszem Kochanem (PiS).

Dodajmy, że w okręgu nr 85 (iławsko-ostródzkim) o mandat senacki ubiega się aż pięcioro kandydatów. Do Gustawa Marka Brzezina (Trzecia Droga), Tomasza Dąbrowskiego (KW Wolnościowcy), Michała Fiałkowskiego (Konfederacja i Niepodległość) i Bogusławy Orzechowskiej (Prawo i Sprawiedliwość) dołączył w piątek Paweł Dulski z KW Bezpartyjni Samorządowcy.