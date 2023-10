Kandydaci, trudne pytania, publiczność. Sprawdź, kto będzie dyskutował

We wtorek, 3 października, odbędzie się wyborcza debata, organizowana przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Zapraszamy też mieszkańców Elbląga, bo to otwarte spotkanie dla publiczności. Wejściówki rozdajemy w redakcji portEl.pl przy ul. 1 Maja 1c jeszcze w poniedziałek i wtorek w godz. 9-16. Kto weźmie udział w debacie?

Debata odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej, w sali św. Ducha. Początek o godz. 18. Zaprosiliśmy do dyskusji kandydatów na parlamentarzystów wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Mamy już potwierdzenie, że Koalicję Obywatelską będzie reprezentował Jerzy Wcisła, Trzecią Drogę - Zbigniew Ziejewski, Nową Lewicę - Monika Falej, Konfederację - Konrad Sajkowski, Bezpartyjnych Samorządowców - Jarosław Lesiakowski. Z Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi na nasze zaproszenie otrzymaliśmy taką odpowiedź: "Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania, nie możemy wziąć udziału w debacie". Zapewniamy, że miejsce dla kandydata PiS będzie czekać na debacie, więc nasze zaproszenie dla tego komitetu jest cały czas aktualne.

Debata będzie składała się z czterech części. W pierwszej to my zadamy pytania kandydatom, w drugiej kandydaci będą przepytywać siebie nawzajem, w trzeciej oddamy głos publiczności, by mogła zadać swoje pytania. Ostatnia część to podsumowanie debaty przez poszczególnych kandydatów.

Przygotowaliśmy około 100 miejsc dla mieszkańców, by mogli wziąć udział w debacie jako publiczność. Będą do tego uprawniać wejściówki, które można odbierać w redakcji portEl.pl przy ul. 1 Maja 1 c jeszcze w poniedziałek i wtorek w godz. 9-16.. Jedna wejściówka uprawnia do wejścia jedną osobę, po odbiór wejściówek należy zgłaszać się do naszej redakcji osobiście w dni robocze w godz. 9-16.

Debata w Bibliotece Elbląskiej potrwa około półtorej godziny, będzie transmitowana na żywo na fanpage portEl.pl na Facebooku, który obserwuje ok. 37 tysięcy użytkowników. Internauci będą mogli zadawać pytania konkretnym kandydatom w komentarzach pod transmisją. Najciekawsze odczytamy kandydatom w trzeciej części debaty.

Mamy nadzieję, że debata pozwoli zaprezentować kandydatom najważniejsze kwestie ich wyborczych programów, a wyborcom podjąć decyzję, na który komitet oddadzą głos 15 października.