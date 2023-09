KO o KPO, czyli 500 milionów na powiat

Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej będzie podkreślać, ile pieniędzy na inwestycje w województwie pozyskano ze środków unijnych. I zderzać to z „zero euro”, jakie do Polski, jak podkreślają działacze KO - przez politykę rządu - wpłynęło z Krajowego Planu Odbudowy.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zwołali dzisiaj konferencję prasową w Elblągu między zwodzonymi mostami.

– Będziemy w tej kampanii podkreślać, jak wiele dobrego udało się zrobić, zmodernizować, zbudować dzięki pieniądzom pozyskanym przez rząd premiera Donalda Tuska, a wdrażanym przez samorządy. W województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano 17 tysięcy projektów na łączną kwotę 65 miliardów złotych. To środki europejskie, których dzisiaj rząd PiS nie potrafi uruchomić. Nadal nie wpłynęło do Polski ani jedno euro na Krajowy Plan Odbudowy. To grubo ponad 200 miliardów złotych, które nam się jako Polkom i Polakom należą. Przez nieudolność tego rządu te środki do Polski nie trafiają – mówił Jacek Protas, były marszałek województwa i poseł.

- Ze środków unijnych w naszym województwie pozyskano przez ostatnie 20 lat ponad miliard złotych. Sam na szpital skorzystał z ponad 100 milionów złotych, został wybudowany m.in. nowy blok operacyjny, a to przeszło 50 ml, informatyzacja to przeszło 20 mln. Jest w tej chwili na ukończeniu nowy blok w Szpitalu Miejskim wraz z rozbudową, a to również przeszło 50 mln. Czekamy cały czas na pieniądze KPO, które mają być na profilaktykę, opiekę długoterminową, geriatrię – podkreślała Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Działacze Koalicji podkreślają, że statystycznie rzec ujmując, kwota z KPO to 500 milionów złotych na każdy powiat w kraju.

– Elbląg złożył do KPO wnioski na ponad 700 mln złotych, czekamy na te pieniądze. To projekt za 200 mln na rozwój portu morskiego, m.in. rozbudowę obecnego terminala, budowa nowego, budowa obrotnicy. Ponadto budowa nowego źródła ciepła w EPEC wraz z modernizacją sieci na ponad 200 mln złotych oraz uwolnienie kolejnych terenów pod inwestycje. Bez środków z KPO nie jesteśmy w stanie tych terenów przygotować – mówił Robert Turlej, elbląski radny i kandydat KO do Sejmu.

Kandydaci KO twierdzą, że podobny los co KPO może spotkać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, na który nasze województwo ma podpisaną umowę z Komisją Europejską.

- Jeżeli pojawią się wnioski o płatność, to się okaże, że te środki z Brukseli na RPO do nas, dopóki będzie rządził PiS, nie przyjdą – stwierdził Jacek Protas.

- Mam już złożonych 10 wniosków do RPO na nową perspektywę budżetową, m.in. dotyczące edukacji, ale regulaminy konkursów jasno mówią, że ogłoszenie wyników będzie w grudniu i my bardzo dobrze wiemy, że tych pieniędzy wcale może nie być, jak KPO. Zobaczymy, co będzie po wyborach – dodała Katarzyna Królak, kandydatka KO do parlamentu, która na co dzień specjalizuje się w realizacji projektów unijnych.