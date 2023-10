- Kobiety potrzebują państwa, które będzie im pomagało, a nie straszyło je klauzulą sumienia - mówiła podczas czwartkowej (5 października) konferencji prasowej posłanka Monika Falej (Nowa Lewica). I zachęcała panie do wzięcia udziału w wyborach.

Konferencja prasowa Nowej Lewicy w całości dotyczyła praw kobiet w Polsce. - Apelujemy do wszystkich pań, by poszły na wybory. Kobiety potrzebują bezpieczeństwa i stabilizacji. Potrzebują państwa, które im pomoże, gdy będą tego potrzebowały, a jednocześnie to państwo nie będzie zaglądało w ich życie i pod ich kołdry. Polki potrzebują jasnej informacji, że państwo będzie stało za nimi, będzie starało się im pomagać i nie będzie ich straszyło klauzulą sumienia – mówiła posłanka Monika Falej.

Monika Falej podkreśliła również, że Polki mają prawo decydować same o sobie i czuć się bezpiecznie. - Lewica pokazała, że państwo może być opiekuńcze. Spotykamy się z kobietami w każdym wieku i znamy ich problemy. W Sejmie jasno mówiliśmy nieraz, że trzeba ścigać gwałcicieli, a nie gwałcone kobiety. Definicja gwałtu powinna zostać zmieniona. To powinno być jasne: tak oznacza zgodę, a nie oznacza nie. A tłumaczenie się później na policji, że byłam niestosownie ubrana..... Gwałt nie może być występkiem, jest to przestępstwo i to brutalne. PiS przez 8 lat nie dokonało zmiany jego definicji – mówiła posłanka.

Monika Dwojakowska, elbląska radna i kandydatka Nowej Lewicy do Sejmu (nr 5 na liście ) zacytowała Jolantę Kwaśniewską, byłą pierwszą damę RP: „udział w wyborach to nie tylko prawo i obowiązek, ale również przywilej”.

- Nasze babki i nasze mamy walczyły o prawa wyborcze. Nie zmarnujmy tego 15 października. Nie mówcie, że wasz głos nic nie znaczy. Nie zostawajcie w domach, nie mówicie: jeżeli nie pójdę na wybory, to i tak się nic nie zmieni. Twój głos znaczy naprawę bardzo wiele. To jaka będzie Polska od 16 października zależy od was. Od tego zależy też, czy Polka będzie bezpieczna i będzie mogła decydować o tym, czy i kiedy chce mieć dzieci. Jeśli pójdziesz na wybory masz na to wpływ – podkreśliła Monika Dwojakowska.

W konferencji prasowej uczestniczył również Paweł Rodziewicz, który startuje w wyborach do Sejmu z listy Nowej Lewicy (nr 4). Podkreślił on, że mężczyźni powinni wspierać kobiety w walce o swoje prawa.